高雄市凱旋四路因應輕軌行駛，都設置百秒紅燈，而高雄大多數天氣炎熱，騎士一邊等百秒紅燈，一邊受到太陽曝曬，熱得讓人受不了，好不容易等到輕軌列車通行，但有時車廂內卻空無一人，讓騎士們怒批高雄市交通局秒數設計有問題。交通局今日表示，將再檢視綠燈效率分配秒數，增加各時相通行時間。

高雄前鎮區凱旋四路段輕軌行經一心路、班超路、中山路、擴建路等路口，這些路口都設置約百秒紅綠燈，騎士一邊等百秒紅燈，還要受到太陽曝曬，好不容易等到綠燈，卻只有短短20、30秒，有些來不及過路口還要再繼續等候百秒紅燈，讓騎士抱怨，因輕軌導致紅燈時間長，綠燈卻太短，號誌秒數設計有問題。

現場女騎士表示，紅燈確實有點久，偶爾會看到有些騎士等不耐煩，見左右沒車，就直接闖紅燈離去。

對於號誌設計的疑慮，交通局表示凱旋四路沿線路口輕軌通車前後週期均設計150秒，為確保輕軌列車通行安全，也維持新舊凱旋路各行向左右轉通行需求，採輪放4到5時相設計，平均每時相約通行30至40秒，實施後也確實維護路口各行向左右轉及輕軌通行安全，無重大肇事情況發生。

交通局指出，目前各方向通行秒數設計均考慮其車流量需求。針對等候過久的問題，交通局將再對各行向綠燈使用效率進行檢視，以最佳化分配秒數資源，避免用路人不耐久候情事。

交通局接著說，未來可朝在不影響各行向用路人安全通行前提下，適度管制轉向，整併時相，可再增加各時相通行時間。