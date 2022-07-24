水資處長李岳儒表示，野溪清疏為縣府每年度防汛重點工作，將以嚴謹態度督促廠商如期如質完工，改善牛鬥一坑野溪排洪及輸砂能力。（宜蘭縣政府水利資源處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

水資處長李岳儒表示，野溪清疏為縣府每年度防汛重點工作，將以嚴謹態度督促廠商如期如質完工，改善牛鬥一坑野溪排洪及輸砂能力。（宜蘭縣政府水利資源處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

水資處長李岳儒表示，野溪清疏為縣府每年度防汛重點工作，將以嚴謹態度督促廠商如期如質完工，改善牛鬥一坑野溪排洪及輸砂能力。（宜蘭縣政府水利資源處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

每年汛期為5至11月，避免上游野溪土砂淤積，隨著降雨洪水向下游移動，造成下游河道阻塞，宜蘭縣政府向行政院農業委員會水土保持局爭取330萬元經費，辦理牛鬥一坑清疏工程；縣府水利資源處表示，該工程於今年6月2日開工，預計8月1日完工，藉以保障下游段橋梁及地方居民生命財產安全，避免洪氾發生。

水資處指出，牛鬥一坑野溪位在大同鄉與三星鄉交界處，為匯入蘭陽溪流域支流中的一環，是早期牛鬥聚落居民仰賴農作灌溉與生活飲用水重要來源，因屬山谷與山麓的流水道，河幅多寬窄不一且斷面不規則，洪汛期易造成綱狀亂流，挾帶大量土石淤積、改變河道流心位置，導致水流溢淹而發生災害。

水資處遂以野溪之保育治理為目標，辦理牛鬥一坑土石清疏工程，保障下游段橋梁及地方居民生命財產安全，避免洪氾發生；該工程施工期程為90天，整理河道長度360公尺，清疏土石方量體計1萬9400立方公尺，既有道路修復200公尺，已於今年6月2日開工，預計8月1日完工。

因施工範圍及載運動線涉及泰雅一路與牛鬥巷等村里道路，路幅較窄僅勉強容納2台小客車交會，考量上下班時段居民進出頻繁，縣府為降低施作期間交通衝擊，除辦理協調會議與村長、鄉公所保持良好橫向聯繫外，施工期間加派現場交通維持人員引導，並隨時派遣水車清洗環境維持整潔，使工程品質更臻完善。

水資處長李岳儒表示，野溪清疏為縣府每年度防汛重點工作，將以嚴謹態度督促廠商如期如質完工，改善牛鬥一坑野溪排洪及輸砂能力，另每年汛期仍會持續辦理野溪清疏工程，確保野溪排水斷面足夠，降低土砂與洪氾災害威脅，提供居民一個安全無虞的生活環境。