遭陳時中批「雙頭馬車」 黃珊珊反嗆：那每個人都有背後靈

九合一選舉越來越近，台北市三腳督局勢已底定，民進黨市長參選人陳時中昨日在專訪提到對手北市副市長黃珊珊，擁有行政經驗，又長期擔任北市議員，對市政或立法相當了解，但柯文哲能不能放手市政，讓黃珊珊去做，一個單位若有雙頭馬車，就會讓效率延宕；對此，黃珊珊反嗆，陳時中也是獨立個體，他背後也有民進黨，這樣講每個人背後是不是都有背後靈。

陳時中在電視專訪評論黃珊珊提到，雖然有行政經驗，但市長柯文哲未來要選總統，恐怕會一直在柯的陰影下，屆時施政就會有「雙頭馬車」的狀況，效率有所延宕。

黃珊珊今天舉辦新書發表會受訪回應反酸，陳時中也是獨立個體，也不會覺得他背後有民進黨就是雙頭馬車，如果這樣講，每個人都有背後靈，做好自己該做的事，每個人都是獨立的個體，要選舉不管是誰都要自己負責。

延續伯父伯母要投誰發生爭執，藍營確實很多支持者支持你，黃珊珊表示，台灣民主不管是公民課本教的都是選賢與能，有公民課本會教分裂投票或棄保嗎？應該不會吧，做自己的主人，開心選舉快樂投票。

黃珊珊說，喜歡他就支持他，做的不好就換掉他，不用想誰跟誰，自己好不好，選民應該很清楚。