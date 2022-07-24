民進黨新北市長參選人林佳龍連日指新北前瞻停車場進度延宕，新北市交通局除澄清3年內新北市前瞻停車場已完工啟用8案，今年底可再完工3案，工程進度超前，更指林佳龍擔任交通部長任內台鐵重大事故改善尚未完成，新北市府會持續監督。

新北市交通局表示，台鐵三年內發生了普悠瑪、太魯閣號列車重大事故，以及台鐵西正線猴硐至瑞芳間路段大面積的邊坡滑落，險釀嚴重災害，新北市政府即立刻行文要求台鐵盤點並加速完成新北市轄內邊坡安全改善工程及平交道障礙物警示系統，迄今尚未完成。

交通局長鍾鳴時表示，台鐵6432次普悠瑪列車於2018年10月21日在宜蘭線蘇澳鎮新馬車站旁發生出軌事故，造成18人死亡、215人輕重傷；當時交通部長吳宏謀獲准請辭，隔年1月11日林佳龍先生出任交通部部長，卻事隔不到3年，台鐵西正線猴硐至瑞芳中間路段於2020年12月4日出現大面積的邊坡滑落險釀嚴重災害，去年4月又發生台鐵408次太魯閣號慘禍，釀成49人死亡和247人輕重傷，成為台鐵史上死傷最多的事故。

鍾鳴時表示，新北市府有鑑於邊坡安全不容忽視，立即行文要求台鐵加速完成；王國材接任交通部長後積極推動，截至本月21日，台鐵於新北市轄內預計施作的12處平交道增設障礙物自動偵測系統，其中瑞平、協昌、深澳坑等3處支線預計要到2024年4月完成，而4處邊坡監測預警系統到本月陸續進場施作。

新北市府強調，將持續監促台鐵盡速完成新北市轄內邊坡安全改善工程及平交道障礙物警示系統，以維護人民生命財產安全。