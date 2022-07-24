台北市長選舉新書對陣，民進黨台北市長參選人陳時中與台北市副市長黃珊珊都在今日將舉辦新書發表會，陳時中選在上午在台大醫院國際會議中心舉行，黃珊珊則選在試營運的台北表演藝術中心進行，雙方隔空互別苗頭。不過，黃珊珊的新書發表會現場充滿溫馨又感性，其中93歲的媽媽、國中老師和家人都來到現場。

主持人陶晶瑩在訪問黃珊珊的過程中，二哥由於無法來到現場也寫了一封信給她，並送上黃珊珊最愛的「暴暴龍」，信中也提到家裡的點點滴滴，過程中黃珊珊數度哽咽，現場粉絲也紛紛送上字畫和花，讓黃珊珊相當感動。

黃珊珊也在發表會的最後對大家感性告白，她說，一定要勇敢的去追自己的夢，柯市長邀請我到市府離開台北市議會，一個工作可以做20年也是件很可怕的事情，這3年是我人生變化最大，也是工作最累但每天都很開心，謝謝大家陪我一起走到現在。

黃珊珊也很感謝台北市長柯文哲，她提到，2016年因為立委落選，對台灣政治很失望，也想退休，而當時柯市長鼓勵她，「你還很年輕，應該先去放個假，好人做事是為了別人，不是為了自己」，這句話也讓她重拾對政治的熱情。