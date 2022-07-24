本月21日台灣屏東三軍聯訓基地進行操演時，發生傷亡意外，年僅24歲的裝甲564旅義務役士兵全若堯，在進行戰車整備作業時，遭CM11戰車炮塔炮尾環壓擊，送醫急救後仍宣告不治，25日將進行解剖釐清死因，此事曝光後引發外界批評聲浪，其家屬更是不解，為何讓才服役4個月、對戰車運作方式還不夠熟悉的義務役男操作保養裝甲車？事實上新加坡演藝圈先前也曾發生過類似憾事，男星馮偉衷當年因同樣的原因喪生。

義務役男全若堯案，讓人聯想到3年前離世的新加坡男星馮偉衷，2019年1月，他在紐西蘭懷烏魯訓練區，參加代號為「霹靂戰士(Thunder Warrior)」的軍事演習時，正維修155毫米榴彈炮車，不料炮槍從高位降下，馮偉衷閃躲不及導致胸腹遭嚴重壓傷，雖當下意識清醒被送上直升機載至懷卡托醫院，但4天後仍宣告回天乏術，生命在28歲這年驟然停止。

馮偉衷在意外發生前，已7度受訓，過去就多次維修過同款炮槍，不料發生憾事，事發後新加坡國防部成立了獨立調查委員會，試圖還原事發經過，花了4個月時間調查，該年5月，委員會公布了5點事發關鍵原因，包含馮偉衷不該站在炮尾後方危險位置、收到炮管下降警告未及時移動至安全位置、技術組長沒確保馮偉衷移動至安全位置、指揮官見其站在炮尾卻仍下降炮管、在場人員未及時按下炮管緊急停止鈕等。

調查報告亦指出，按照標準作業程序，炮管應該在完全下降並且總電源確實關閉後，才能進行維修工作，事發當時，技術組長對指揮官下達相關指示後，沒等對方執行，便先行到系統箱旁的安全位置施工，而站在炮尾的馮偉衷主動上前幫忙，指揮官在將炮管降下時，技術組長有要求馮偉衷移動至安全位置，但他表示沒關係，指揮官以為他會移動，因此喊出警告口號後執行降下炮管動作，不料炮管開始動作後，馮偉衷因背對炮尾在扭螺絲，直到炮尾逼近才發現並試圖躲開，但為時已晚，因此發生憾事。