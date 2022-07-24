先前不少傳聞指俄羅斯總統普丁健康下滑、甚至癌末，遭到美國中央情報局局長伯恩斯打臉「沒有情報顯示普丁健康不佳」，如今普丁生龍活虎出訪伊朗的影片又被影射是替身。
綜合英國《太陽報》（The Sun）、《紐約郵報》（New York Post）報導，普丁上周出訪伊朗，是俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來他首次前往非前蘇聯國家，不過普丁充滿活力地從總統專機上走下來、甚至近似「跳下」最後一階階梯的畫面，如今被烏克蘭方面暗示是替身。
烏克蘭消息人士指出，普丁似乎比平常走得「更快」、「更敏捷」。
烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受烏克蘭電視台「1+1」訪問時，對充滿活力的普丁表達了懷疑，似乎認同先前有傳聞指普丁使用替身或預錄影片來隱瞞健康下滑。
布達諾夫說：「我只暗示，請看一下普丁從機上下來的時刻，那真的是普丁嗎？」
反普丁神秘Telegram帳號「General SVR」5月就曾聲稱，在普丁接受手術時，必要的狀況下會使用替身，官方也會釋出普丁參與會議、簽署法令的預錄影片，以讓他看起來像在工作。
值得注意的是，同樣是普丁下機的影片，外界解讀相當不同，外媒上周才形容普丁抵達伊朗後下機的畫面「步履蹣跚」，顯示是前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）受訓下的結果。
多家外媒先前曾引述不同來源指出，普丁罹患帕金森氏症，甚至正在接受癌症末期的治療，不過美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）20日表示，沒有情報顯示普丁健康不穩或狀況不佳。
文章來源：VLADDY DOUBLE Putin ‘was replaced by BODY DOUBLE’ for Iran talks Ukraine claims after Russian president’s bizarre behaviour
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