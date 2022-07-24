南投草屯「九九峰動物樂園」遊客中心落成剪綵，吸引5000人入園。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投草屯「九九峰動物樂園」遊客中心落成剪綵，展開試營運，園區內超大恐龍造型的「恐龍之丘」已成為最夯的打卡景點。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

斥資20億元、耗時8年開發的南投草屯「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」，24日隆重舉行遊客中心落成剪綵儀式，業者特別邀請南投縣長林明溱一同為這座以「天堂鳥」主題造型的遊客中心剪綵啟用，逾5千遊客在現場觀禮，場面熱鬧隆重。林明溱也期許未來九九峰園區氦氣球完成後能與園區相呼應，公私協力創造烏溪線觀光熱潮，促進地方繁榮。

「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」董事長游家富原本是一位精密科技業者，產品暢銷歐美，因熱愛鳥類，早期從飼養鳥類到以鸚鵡育種為副業，在10多年前許下打造亞洲最大鳥園宏願，並積極在全台各地尋覓適合地點，最後響應南投縣政府觀光首都施政願景，選擇在草屯現址打造夢想中的鳥類主題樂園。

園區總面積20公頃，第一期開放的園區有12公頃，鳥類和可愛動物的種類約有70種；其中

以「天堂鳥」為主題造型的遊客中心24日盛大剪綵啟用，遊客中心佔地約4千坪，將引進台中、彰化、南投相關行業進駐，未來可提供遊客餐飲、休憩等服務。

剪綵儀式由游家富親自主持，縣長林明溱、立委許淑華、馬文君、議長何勝豐、草屯鎮長簡景賢都受邀出席。林明溱盛讚其規模及內容不遜新加坡鳥園，為烏溪線觀光產業開啟新的里程碑。立委許淑華表示，民眾對九九峰動物樂園詢問度極高，園區內規畫相當好，有數十種鳥內和可愛動物，非場適合親子一起來遊賞，共度歡樂休閒假期。

立委馬文君則表示，草屯位於烏溪線觀光要津，九九峰動物樂園具指標性，期許透過九九峰動物樂園及縣府規劃中的九九峰園區結合沿線既有觀光資源，打造一個亮麗的帶狀觀光動線，帶動觀光熱潮，讓沿線鄉鎮更繁榮。

游家富表示，該樂園是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，目前已完成第一期園區工程12公頃，將待園相關設施就緒，擇期正式對外開幕營業。