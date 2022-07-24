好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）日前受邀為動畫電影《DC超級寵物軍團》（DC League of Super Pets）配音，詮釋戲中的蝙蝠俠一角，而近期他接受外媒訪問時，他直言不甘擔任幕後配音，希望能夠親自出演蝙蝠俠，也讓DC影迷紛紛期盼看到基努李維出演蝙蝠俠。

基努李維出席《DC超級寵物軍團》首映會時，接受美國《Extra》電視名人瑞秋琳賽（Rachel Lindsay）採訪時，提及是否有意出演蝙蝠俠，他則直言不諱地坦承:「我很愛蝙蝠俠這個角色，很喜歡他在電影、漫畫中的表現，有機會扮演他一定超酷！」

基努李維現年57歲，對於出演蝙蝠俠一事，他笑回：「這一直都是我的夢想，我知道現在的蝙蝠俠是羅伯派汀森。他演得超棒，但未來他們也許會需要一位年長的蝙蝠俠，到時候就來考慮我吧。」

根據外媒報導，當年美國已故導演喬舒馬克（Joel Schumacher），於1995年拍攝《蝙蝠俠3》時，便有意邀請基努李維，取代麥可基頓（Michael Keaton）擔任新一代蝙蝠俠，但最終被他拒絕了，此角最終則由方基墨（Val Kilmer）演出，也令基努李維十分後悔。

但從2008年漫威發展出的電影宇宙，不論是口碑還是票房都收穫了巨大迴響，以致DC現在也正在擴展屬於自己的影集宇宙。就有資深影迷觀察到即將在今年11月上映的《閃電俠》（The Flash）電影中，現年70歲的影星麥可基頓和49歲的班艾佛列克（Ben Affleck）將會在電影中出演兩代蝙蝠俠。

除此之外，90年代在「綠箭宇宙」系列影集中，一位名為凱文康羅伊的演員是專門為《蝙蝠俠：動畫系列》中的蝙蝠俠配音，後來時隔20年後，他在「綠箭宇宙系列聯動集」《無限地球危機》中演出真人版的蝙蝠俠。

有了這些先例，或許基努李維未來真的有機會披上黑暗騎士的戰袍。但目前華納兄弟在短期內，並未有推出新《蝙蝠俠》的計劃，想看基努李維出演蝙蝠俠的話，影迷們可能還得再等等。