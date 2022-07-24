BWF超級300系列台北羽球公開賽，來自香港的24歲羽球女將吳芷柔，於混雙、女雙均帶走冠軍，成為本屆賽事場上最大贏家。

曾經學過舞蹈、插花的吳芷柔，最後選擇最喜歡的羽球持續發展，2014年青年奧運與馬來西亞詹俊為攜手拿下金牌，過去也來台灣參加過台北羽球賽，最喜歡的寶島美食是滷肉飯，可惜今年參賽因為新冠肺炎高標準防疫，外籍選手只能待在泡泡區內，頂多只能透過大會準備或是自己叫外送打牙祭了。

今年再度來台參賽，吳芷柔在混雙、女雙都打進到決賽，她先在混雙與搭擋李晉熙以21比8、21比9解決泰國組合烏普洪（Ruttanapak OUPTHONG）／柯瑞拉普（Chasinee KOREPAP）、拿下冠軍，兩場單打決賽休息後，再於女雙與隊友曾曉昕21比15、18比21、21比19苦戰擊敗日本組合廣上瑠依／加藤佑奈，個人包辦雙冠，過去在台北賽，2005年地主雙打女將程文欣單屆也包辦過女雙、混雙2座冠軍。