《么嘍正傳》以小人物為主角，小卒仔猶如小蝦米對抗大鯨魚，在沒有任何勝算的餘地下，各自隱藏心思、以蚍蜉撼樹之心，誓言為復仇大計做準備。（明華園戲劇總團提供）

明華園戲劇總團本月初才在新開幕的北藝中心演出《東海鍾離》，本周末又將風塵僕僕前往屏東，為整建落成的屏東藝術館帶來多年未演的作品《么嘍正傳》首部曲。

《么嘍正傳》由明華園總團當家小生孫翠鳳帶領新生代挑大樑演出，同時也是國家文藝獎得主陳勝國為新生代演員量身打造的作品，總團長陳勝福表示：「要讓歌仔戲走得更遠，需要更多年輕人才加入。」這部戲是他9年前特別請陳勝國編寫，9年後，當年初出茅廬的「小么嘍」都已成為明華園總團的梁柱，並有更多唱作俱佳的新血加入，要一起聯手對抗孫翠鳳飾演的反派第一男主角「龍麒麟」。

屏東藝術館整建落成，原本開幕第一檔預定由明華園總團開箱，未料受疫情影響延宕至7月底，回到屏東故鄉的明華園總團，將帶上國家劇院級的設備，以及傳承有成的青年演員們，包括孫翠鳳兩個女兒陳昭婷、陳昭賢，總團新生代小生吳米娜、王婕菱，美聲旦角晨翎、姜琬宜，文武生兼丑角的陳子豪，還有主修小生的李郁真恢復女兒身飾演潑辣的敢七姑等，陳勝福有自信表示：「我們期待為觀眾介紹更多優秀的表演者，也要為觀眾帶來不一樣的火花！」

《么嘍正傳》描述一群高喊替天行道的虎潭寨山賊，對抗龍城統治者的強權，卻意外揭露埋藏多年的歷史陰謀。有別於一般戲劇主角「不是君侯將相、就是王公子弟」，大多為天之驕子，這齣戲以小人物為主角，一群山寨中樂天的小么嘍，論武藝不高強，論能力不突出，但卻每個人各有長處，小卒仔猶如小蝦米對抗大鯨魚，在沒有任何勝算的餘地下，各自隱藏心思、以蚍蜉撼樹之心，誓言為復仇大計做準備。演出將於7月30日至31日，在屏東藝術館登場。