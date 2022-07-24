國防醫學院柬愛志工團到南投進行新住民二代及弱勢家庭子女的暑假育樂營。（南投縣新媳婦關懷協會提供／馮惠宜南投傳真）

國防醫學院柬愛志工團到南投進行新住民二代及弱勢家庭子女的暑假育樂營，假日更一起進行東南亞美食DIY活動。（南投縣新媳婦關懷協會提供／馮惠宜南投傳真）

受疫情影響，國防醫學院柬愛柬埔寨國際志工團無法到柬埔寨服務，今年改為送愛到南投，與南投縣新媳婦關懷協會合作，透過暑期育樂營，提供藝文課程及課後輔導，幫助國中小學生探索不同領域，23、24日逢周休二日更邀請新住民分享東南亞美食文化，小朋友開心透過美食了解東南亞文化度過充實的假期。

身兼新媳婦協會理事長的立委羅美玲表示，國防醫學院志工團每年都會利用為期三周的暑假送藥品物資到柬埔寨，下鄉推廣保健衛教，協助當地人進修培力，然而近兩年礙於疫情，不便出國關懷訪視國外弱勢，去年改赴南投的計畫也為了防疫取消，待今年國內疫情平緩，與南投縣新媳婦關懷協會合作，於7月19至28日辦理暑期育樂營。

而在台灣的新住民姐妹們許久沒能帶孩子返鄉拜訪親友，也藉由兩周的探索營活動，連結柬愛志工團的大學生與南投的小朋友，互相學習交流。

該活動全程免費，課程豐富，包括：植物栽培、禪繞畫、日文50音等，不限定國籍，也吸引非新住民子女參加。23、24日假日的節目除了遊戲互動，還有文化課、科學課、料理分享會、潔牙課、生活健康迷思講座等，親子嘗試蘇打火山實驗、越南春捲及涼拌米線，又能認識東南亞文化及各種健康知識，滿載而歸。柬愛志工團期望藉來自馬來西亞的羅美玲牽線，深入了解新住民的需求，以利未來提供更好的服務。

此外，由於南投縣新媳婦關懷協會有不少新住民居服員，並設立社區關懷據點照顧地方長輩，活動期間，志工團也到社區據點實作，協助電話問安、送餐及關懷訪視，體驗南投長照第一線。