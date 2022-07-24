今年的萬安演習將於明日下午1時30分至2時舉辦，台北市首度實施於空襲警報發布後，行駛中車輛必須靠邊停放，車主必須下車配合疏散，等到警報結束後才能回到車上，期間市區公車、計程車也要停駛並下車避難，只有捷運正常，若有民眾經勸導仍不願配合，依法可處以3萬以上、15萬元以下罰鍰。

台北市政府表示，萬安45號演習將於明日下午1時30分至2時止，在北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，北市除配合中央指定的信義區廣居里作為防空疏散避難試行里外，也首度實施全市防空疏散避難演練。

北市府指出，當天發布空襲警報後，行駛中的車輛必須靠邊停放，車主須離車並接受警察或民防人員引導，到就近防空避難處所躲避，等警報結束後才可返回；室內人員聽到警報聲應緊閉門窗 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢。

北市府提醒，演習期間若民眾拒未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用民防法第25條規定，裁處新臺幣3萬以上、15萬元以下罰鍰，呼籲民眾都該遵守民防法規定，避免受罰。

北市府提醒，民眾可至台北市政府官網首頁的「萬安第45號演習專區」查詢，點閱演習影片觀看、下載全民國防手冊參用，演習相關管制的資訊也可詳閱常見問答，建議民眾儘早在手機下載安裝「北市警政APP」，查詢最近的防空避難處所，熟悉空襲防護要領。

另外，據台北市交通局指出，市區公車將於下午1時30分至2時暫停發車，行駛於道路上的公車則會在演習期間暫停於路邊或站台，乘客須配合下車疏散，若民眾有返車搭乘需求就不需刷卡，反之則需刷卡，避免影響下一趟次轉乘優惠；轉運站於演習期間不發車，旅客及車輛皆只進不出。

轉運站於演習期間不發車，旅客及車輛皆只進不出，並配合燈火管制關閉轉運站內大燈，轉運站周圍行人須立即進入轉運站內進行避難。民眾騎乘YouBike者，則要在演習當下將車輛停靠於路邊並完成鎖車，配合警察及民防人員指揮進行人車疏散管制避難。

至於計程車駕駛於演習期間，將於安全處靠邊停車並暫時停表計費後與乘客配合警察及民防人員指揮避難，如仍有乘車需求，經雙方協議可採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費。

另外，台北捷運公司指出，演習期間列車正常運行，到站旅客須暫時停留不能離站，並在車站人員引導至大廳層或月台層避難，屆時捷運高架、平面段販賣店及台北小巨蛋，均關閉門窗及燈光，捷運地下街及地下車站販賣店則維持正常營運。兒童新樂園戶外遊樂設施暫停使用，貓空纜車則適逢週一例行維修日，不對外開放。