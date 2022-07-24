徐玄振感謝觀眾的支持。（摘自sbsdrama官方IG）

由徐玄振、黃寅燁、許峻豪、裴仁爀主演，故事描述因錯誤的選擇而變得心狠手辣的明星女律師，在遇到曾經蒙冤入獄卻真心守護自己的男學生後，為了修正人生、揭開真相一同展開艱辛復仇的韓劇《為何是吳秀才？》，因明快的節奏和劇情安排，搭配徐玄振在「黑化」、良善之間切換自如的精彩演技，在韓國開播後僅以兩周的時間收視率便已突破雙位數，故事最後精彩的反轉也讓完結篇在全韓國收穫10.7％收視率的亮眼成績。

徐玄振這次在《為何是吳秀才？》中顛覆以往形象引起粉絲熱議，再加上詮釋角色不同時期的清純、高冷狠毒、崩潰無助等風格均絲絲入扣，展現出全能演技因而得到廣大好評。隨著《為》劇即將播畢下檔，徐玄振表示「我已傾盡全力精心詮釋演技，也很好奇觀眾看了究竟是否會產生共鳴、覺得暢快」、「對我來說，詮釋吳秀才的人生和選擇也是讓我反思自己過往的時間，希望大家都能度過愉快的時光」。

徐玄振還於近日接受韓媒訪問，被問到這次飾演「吳秀才」不論在話題與演技上都備受觀眾肯定時透露，「因為除了拍戲之外都是和小狗一起宅在家裡所以感受不到熱度，還是由於親朋好友都跑來問了很多劇中出現的場所，才覺得『啊，好像有很多人收看，感謝』」，最後並向「吳秀才」獻上祝福：「希望妳能放下一些，不要太激烈，坦率面對自己的幸福。」

徐玄振之外的3位主演也紛紛發表了劇終感言，在劇中從頭到尾都和徐玄振進行各種精彩攻防，壞出新高度的許峻豪感性地說「非常感謝給予我們很多關心、支持和指責的觀衆朋友，導演、工作人員、演員們也真的辛苦了」、「在這麼艱困的時局下，能藉由這部作品互相安慰、關懷，所以更加百感交集」。

黃寅燁這次在劇中頻頻出現全力奔跑、難過落淚甚至痛哭的橋段，成熟的樣貌令觀眾耳目一新，他表示：「真心感謝觀看我們作品的所有人，我想對從去年秋天到今年夏天一起合作的所有前輩、同劇演員和導演、編劇、工作人員表示感謝。」而在劇中夾在父親、心上人與情敵好友之間的裴仁爀則更是有感而發：「我希望在每部作品中都能有所學習、成長，這次也從許峻豪、徐玄振等多位前輩身上學到了寶貴的經驗，要和如此珍貴的作品道別我感到非常遺憾。」

劇情方面，徐玄振在第15集中痛失愛女而崩潰失聯，即將尋短之際好在黃寅燁及時趕到將其救回，但許峻豪也已透過韓國律師協會對徐展開懲戒委員會企圖趕盡殺絕，並將徐的主要政商助力都拖入泥沼，就在看似快要全線潰敗的情況下，徐玄振於第16集說服關鍵人物出面相助，終於揭開夜店女郎墜樓、黃寅燁繼妹之死，以及客串演出的韓善伙之車禍失能等事件真相，在政、法、商共犯集團瓦解之後，徐玄振恢復良善清純面貌繼續於法學院提攜後進。friDay影音獨家大女主復仇劇《為何是吳秀才？》全套16集已完整上架熱播中。