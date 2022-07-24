在忙碌的情況下，店家不小心找錯錢也情有可原，不過一名男網友指出，去買早餐時，老闆本應找他50元，卻給了未曾見過的美元硬幣，讓他相當傻眼，不過有眼尖網友發現，這枚硬幣是美國薩卡加維亞1美元紀念幣，雖然幣值換算台幣不到30元，但電商平台上可賣到120元，讓他忍不住驚呼，「我居然還倒賺70元？」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，一早到早餐店消費，卻發現找給他的50元竟是一枚奇怪的硬幣。從附圖可見，這枚硬幣上有一名女士背著嬰兒、回過頭的樣貌，上方還刻有「LIBERTY（自由）」及2000字樣，另一面則是一隻老鷹展翅的圖案，讓他無奈直呼，「這什麼鬼？被早餐店騙了50元」。

男網友收到的美國薩卡加維亞1美元紀念幣。（圖／臉書社團爆廢公社公開版）

照片一出，就有眼尖的網友發現，這枚硬幣其實是美國薩卡加維亞1美元紀念幣，換算台幣約29元，「這是美金，一元大概等於20台幤以上」、「收到這個，你還要找早餐店錢吧」，不過也有人分享，這枚紀念幣在電商平台上賣到120元，讓原PO相當驚訝，「我居然還倒賺70元？」

對此有網友指出，美國於2000年發行1美元紀念幣，以象徵自由，然而1美元紀念幣未受到民眾歡迎，所以在市面上相當少見，也因此深受收藏家喜愛，「這玩意兒雖然不值多少錢，但可以收藏起來倒是真的」、「限量版的耶，放他50年能漲不少哦」。