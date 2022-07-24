徐凱希（右）驚喜登場，讓張文綺相當驚喜。（陳俊吉攝）

張文綺（左）、徐凱希因合作節目成為閨蜜。（陳俊吉攝）

張文綺（左）、徐凱希。（陳俊吉攝）

張文綺經營副業有道，有意在台北拓店。（陳俊吉攝）

張文綺今（24日）出席新書《練習與自己對話～願意當個傻女孩》簽書記者會，她過去曾認愛小5歲的紀詠勳，2人在交往一年半後和平分手，她今透露對方已經有新對象，她相當替對方開心並獻上祝福；只不過，她在近期發現遭到對方封鎖，她說日前要傳訊息給對方時發現訊息無法送出，才知道自己已經被封鎖，封鎖的原因？她覺得可能是之前雙方媽媽連絡時，張媽媽有意約對方媽媽到張文綺新家作客，覺得不妥的張文綺出聲制止，意外造成誤會。

關於下半年的計畫？張文綺笑說最大目標就是「脫單」，她害羞透露理想型要有相同信仰，最好還能夠是身高178公分以上的陽光運動型男，演藝圈中的理想對象？她大讚江宏傑是個不錯的好男人，顧家又愛小孩。為何這麼渴望愛情？她坦言是因為擔心忘記談戀愛的感覺，不只她擔心，就連身邊閨蜜也積極替她物色不錯對象，她羞認日前好友有介紹一位教會同事給她，對方各方面都符合她的條件，她害羞表示如果2人有進一步的發展就會跟大家分享，但她也表示這次公開戀情一定會等到雙方感情穩定才說。

張文綺在台中所經營的鹽酥雞店，每天都吸引大批粉絲、民眾朝聖，生意好到曾讓顧客等候2個半小時以上，她透露為了舒緩人潮，已經新增炸爐，降低等候時間，她表示日後有意在台北開設分店，只是時間、地點都還在尋找。