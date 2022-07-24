亞尼克「奶黃流心月餅松木禮盒」外型典雅兼顧收納功能。（亞尼克提供）

節慶送禮不只承載心意，也展現送禮者的品味，中秋即將到來，糕餅店在禮盒包裝融入創意。以灌餡蛋捲聞名的青鳥旅行，特別推「喚月鯨辰——中秋典藏禮盒」，夢幻外觀藏著小巧思，滿足趣味性；亞尼克則以「奶黃流心月餅松木禮盒」搶市，實用收納設計讓禮盒物盡其用。

青鳥旅行「喚月鯨辰——中秋典藏禮盒」上方融入以觀月盤為原始概念延伸的互動體驗，在心中默想問題後擲出月光骰子，轉動星空轉盤，透過行星符號與希臘字母，找到喚月之書的趣味預言，融合童話故事與互動設計，相當有誠意，內含原味肉鬆、醇黑真巧、海台肉鬆、珍珠奶茶、芝麻沙沙、伯爵真巧、花生粒粒、抹茶真巧口味，售價980元。

亞尼克「奶黃流心月餅松木禮盒」以紐西蘭松木打造，呈現質感與自然木紋，塗層上漆呈現質感光澤並保護盒面，觸感溫潤，搭配復古金屬鎖扣，將月餅連同真摯心意收藏於木盒。嚴選屏東「鹽紅土鴨蛋」以傳統鹽紅土技術醃製去腥，烘烤令油香溢出，秘製呈現「雙餡奶黃流心」，創意和菓子桃山外皮使用海藻糖降低甜膩，掌握絕佳比例與雙重烘烤三重奶黃層次，打造酥軟薄皮、甘醇鹹香的奶黃內餡。單盒6入1880元，滿3600元可享一處配送點免運費。