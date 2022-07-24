（17:25更新，補充內文）本季首次打進BWF超級系列賽是決賽的男雙組合李洋／王齊麟，今天（21日）面對首次交手的馬來西亞組合萬緯聰／鄭凱文，「麟洋」經過3局苦戰，最終18比21、21比11、18比21飲恨，未能留下本屆賽事中華隊第3冠。

中華羽球隊過去在台北羽球公開賽單屆最多是2冠，今年男單、女單、男雙共3組人馬晉級到決賽，男單周天成、女單戴資穎先後留下冠軍，壓軸出賽的男雙李洋／王齊麟肩負更大壓力，決勝尾聲王齊麟連續兩次掛網失誤失分，與勝利無奈擦身而過。

首局中段李洋／王齊麟被對手連得6分拉開差距，18比21先讓出；第2局進入技術暫停的一分，雙方來回相當多拍，彼此都不放棄，最後由李洋／王齊麟拿下分數，增添氣勢，這局21比10追回一局，將比賽逼進第3局。

決勝局「麟洋」以11比9領先進入技術暫停，下半局戰況依舊膠著，馬來西亞組合16比16追上，接下來拉鋸後大馬組合在王齊麟一次掛網後19比18超前，接下來王齊麟又一次失誤掉分，大馬先出現賽末點，且第1個賽末點就鎖定勝利，帶走冠軍。