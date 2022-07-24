曾國城在《摘心米其林》飾演名廚胡立歐。（果陀劇場提供）

曾國城23日晚間在《摘心米其林》謝幕時激動哽咽。（林淑娟攝）

由曾國城、黃嘉千、詹姆士、竇智孔、范乙霏等人主演的果陀劇場音樂舞台劇《摘心米其林》24日下午進行台北場最後一場演出，已身經百戰的綜藝暨劇場天王曾國城，23日晚間謝幕時，竟無預警當眾激動落淚，哽咽表示：「你們運氣滿好的，我覺得這場滿好看的。」全場觀眾不斷為他鼓掌加油打氣，他24日登場演出前，接受本報訪問，親吐當眾落淚原因。

曾國城表示，他當下的激動反應與年紀沒有太大關係，「 感動與感觸比例大概各一半，感動是當下、立即，感觸是累積，昨天有某種程度是想要情緒釋放。因為這一場是比較能很完整地呈現整個戲的不同訴求，呈現出我們排練時想要做到的效果，每一個人都在狀態裡面，在幕前、幕後配合之下，所有舞台的設計家、藝術工作者、主角配角各個環節，視覺、聽覺都做到最好的呈現！因為感動很多，所以當下特別激動」。

他說，這個戲很不容易，觀眾坐在台下，可以被滿足的點很多，「這次果陀的梁志民導演想要提供給大家的東西太熱情了，就像是故事背景的西班牙的熱情」。他苦笑說，「當初還騙我說很輕鬆，上台做做菜就好，不會那麼辛苦。我後來才知道原來是音樂劇，大家在兩個月內完成視覺、聽覺、音樂與舞蹈的製作，讓音樂、舞蹈與美食做了最好的結合」。

而他落淚另一半原因是來自深深感觸，他說，過完年後，今年參與的3部舞台劇一齣接一齣開排，除了《ART》加演、《摘心米其林》，還有《會演是英雄》，「從6月到12月，我有至少45場戲要演出，這還不包括企業包場，幾乎每個周末都在演出，加上手上5個節目，開始出現多頭馬車、要被五馬分屍的感覺，一下子不知道往哪裡跑」。

工作量一向很大的他坦言，過去就算手上工作滿也沒有那麼滿，沒忙成最近這樣，「我已經開始擔心、不知道自己能否做得到，《ART》要把兩年前的感覺找回來，跟唐從聖合作的《會演是英雄》是另一種難，以前沒玩過、類似脫口秀帶表演，是相對不同的娛樂價值，也是一種未知，不知自己能否駕馭。我開始覺得力有未逮，過去很少有這種感覺。所以前一晚在各種感觸、感動交相衝擊之下，有點某種程度心疼自己，但也喜悅自己做到了。總之就是感動一切的美好！」

經過這一波幾乎超過體能負荷的忙碌，曾國城說他開始覺得自己有點力有未逮，也想要開始「減法」生活，「畢竟過半百了，可以調整一下，要讓自己多做一些可以讓自己和家人、身邊朋友都樂觀期待，而不用擔心的事情」。