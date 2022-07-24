彰化縣政府24日在和美實驗學校舉辦「 益智桌遊嘉年華」，首創推出注入環保理念的「手作桌遊」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府24日在和美實驗學校舉辦「 益智桌遊嘉年華」，首創推出注入環保理念的「手作桌遊」。（吳敏菁攝）

彰化縣65歲以上長輩已超過22萬人口，縣府為了延緩長輩老化速度，24日在和美實驗學校舉辦「益智桌遊嘉年華」，邀請各鄉鎮市社區照顧關懷據點長輩齊聚一堂，一起來動動腦、玩遊戲增加社交互動，還首創推出注入環保理念的「手作桌遊」，不老族玩得開心。

彰縣長王惠美表示，隨著疫情逐步減緩，鼓勵長者走出戶外顯得更加重要，舉辦益智桌遊嘉年華，運用身邊隨手可得的材料及資源回收再利用，做成桌遊道具，讓長輩能夠動動腦、動動手，減緩長輩老化。

王惠美指出，全縣589村里，已有312個社區設立關懷據點

，讓長輩在社區就能得到最好的照顧，縣府結合社團共同關心長輩，內容相當多元，「交朋友，也活到老、學到老」生活更有趣。

社會處表示，這次特別設計環保桌遊，運用身邊隨手可得的材料及資源回收再利用，例如以紙盒做成骰子、利用曬衣夾當作桌遊道具等。製作出三類5款有趣的桌遊關卡。

不少老人拚得起勁，但社工也提醒，把桌遊當成動動腦的遊戲，輸、贏不要太較真了，日前社頭鄉百姓公廟，就有老人家下象棋，玩到「起呸臉」，還拔槍演變成槍擊案，益智活動變悲劇了，讓長輩們聽得唏噓又好笑，「燒腦卻不長智慧，可是越活越回去了」。

縣長王惠美也下場實際參與精心設計的關卡，與在場長輩們共同腦力激盪和闖關。這場捉遊嘉年華，吸引上千不老族試手氣，笑聲此起彼落，好不熱鬧，像孩子們踏入夜市遊樂場般的新鮮與快樂，過5關、點數最高點者，成為今年的桌遊王。