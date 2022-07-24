女星邵岱兒2016年受邀當節目《綜藝玩很大》的來賓，擁有天使臉孔和魔鬼身材外，更以大方的談吐受到注意，引起網友熱搜，發現她居然畢業於哥倫比亞大學金融系，被封為「學霸女神」；今（24）日她曬出惹火好身材，不過地點卻引發網友討論。

邵岱兒今（24）日發文為自創品牌宣傳，該組照片中邵岱兒親自穿上泳衣示範，不過這個背景似乎是在廚房，邵岱兒以繞頸款交叉式穿泳裝，兩片布斜斜包住美胸，但不能全部包裹，除了迷人事業線，還露出上下兩半球，中間僅一條線相連，火辣程度破表，腰身纖細再加上高開衩泳褲只包住重點部位，辣露腿根，畫面十分惹火。

邵岱兒轉身打開冰箱取出冰涼飲品，性感美背展露無遺，更加碼放送渾圓蜜桃臀，仔細一看左胸剛好穩穩頂著飲料，她對著鏡頭擺出驚訝的表情，畫面生動又火辣，最後一張照片邵岱兒將泳裝改變穿法，很好的包覆住胸前車頭燈，有集中托高的效果，讓事業線更加深邃，她歪著頭甜笑，擄獲螢幕前不少粉絲。

她介紹這張照片為何選在廚房拍攝：「今天早餐吃Costco買的muffin + 咖啡」，美食和火辣身材吸引了不少人留言：「爆靚滿分」、「太辣了」、「好實用！感覺可以節省冷氣花費」、「這～～是戰鬥服吧」、「這個過份了」、「笑容好甜又辣」、「看到這一幕還能冷靜吃早餐嗎？」、「男人看見必死」