為了讓地處偏鄉的南投縣信義鄉地利國小的學童，有機會實現打籃球的夢想，救國團台中市南區團委會會長郭貝瑛號召包括救國團及六家企業員工熱情捐助一日薪水，在24日上午前往地利國小進行捐贈儀式，期盼富有運動細胞的孩子們，不久的將來也能夠代表國家出賽為國爭光，布農族的小朋友們也透過八部和音，傳達出感恩與喜悅。

為親自把愛送到地利，交通部觀光局參山處處長曹忠猷、救國團台中市團委會主委郭國輝、總幹事柯經ㄧ等人都親自出席這場捐贈活動，本次6家支持偏鄉運動發展計畫企業代表：羿麗智能創見、警聯保全、十二月餐飲事業機構、永生園藝景觀、景宏景觀有限公司及百共建設也都一同到場。

參山處處長曹忠猷感謝並肯定郭貝瑛熱心公益，能夠照顧到偏鄉學童，注重他們健康的學習發展，一圓學子的籃球夢；而台中市救國團主委郭國輝則分享上周到台中市政府拜會台中市長盧秀燕時，特別準備籃球，請她簽名，盧秀燕也欣然答應，24日也將這顆具有紀念意義的籃球，一起送給地利國小，代表大家對南投縣的偏鄉學童滿滿的愛心

柯經一說，他在南投縣溪頭和日月潭地區服務將近10年，也參與了地方多項發展工作，有著深厚的感情，感謝郭貝瑛能夠跨縣市傳遞愛心，今天舊地重遊，感覺分外親切。

隨後進行捐贈儀式，由地利國小曾筱茹校長代表接受，本次捐助品包含有籃球30顆、球鞋30雙、籃球襪100雙、球鞋除臭神器5台、保久乳等物資一批，地利國小校長曾筱茹也代表學校感謝郭貝瑛這幾個月來不遲辛勞的奔波，才能夠匯集這麼多資源，相信學童一定會好好的珍惜，並發揮其天生的好歌喉和運動細胞、為國爭光。