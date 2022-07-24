嘉義市科學168，小孩樂玩科普遊戲。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市科學168，親子玩戶外市集活動。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市科學168，親子樂玩戶外攀樹。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市科學168教育博覽會連日來吸引數萬人次的親子瘋玩科普闖關、攀樹及假日文創市集活動，市府教育處長林立生表示，嘉義市的飯店住房率客滿，25日是活動最後1天，錯過就要等明年了。

林立生說，25日是科學168最後一天，要溜小孩的父母請把握機會衝，這個周末假日有滿滿的人潮，很多來自台北、桃園、台中的親子遊客把嘉義市的飯店住滿了，辦教育也能促進城市觀光，一舉數得。

興安國小家長會長黃佳祥說，科學168活動把港坪運動公園體育館變身為科學博物館，為孩子量身打造的科學體驗，戶外還有攀樹可以玩，很吸引親子同遊，就有孩子說「昨天晚上住飯店，就是為了要來參加科學168活動，暑假作業就要寫這篇遊記。」

今年科學168教育博覽會活動內容豐富多元、別具巧思，有亞洲大學辦理的「元宇宙」、中央大學的「黑洞」、國立科學工藝博物館的「沃爾巴克氏菌生物防治特展」3大主題特展；還有自然探索趣、科學體驗趣、防疫作戰趣、數位學習趣、你還可以趣等5大主題共45個闖關攤位。

集滿科學闖關攤位20個章，即可兌換每日限量500分的「闖關獎」，集滿37個章，就能兌換每日限量100分的「科學獎」。