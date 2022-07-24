兩岸大學生實體建構大賽，台灣6校在雲林縣口湖鄉成龍社區展現作品。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉成龍社區獲選為「中建海峽盃」海峽兩岸大學生實體建構大賽的活動場地，台北科技大學、成功大學、雲林科技大學等6校建築系學生，利用2天時間，打造6件大型裝置藝術，24日由在地民眾與遊客進行投票評比，將選出台灣人氣作品，吸引許多民眾前往參與。

「中建海峽盃」實體建構大賽由中建海峽建設發展公司、中華青年交流協會等單位共同主辦，口湖鄉成龍社區發展協會協助安排比賽場地，共有大陸9所學校、台灣6所學校報名，將於8月4日進行最後評比，主辦單位為讓台灣作品與社區結合，特別舉辦台灣人氣作品PK賽。

中華青年交流協會祕書長鄭婷文表示，此次比賽以「植•築」為主題，用建構喚醒鄉土，激發鄉村人才振興。聚焦地方營造、在地創生的現實需求，以鄉村環境為基底進行創意設計，引導大學生了解鄉村鄉情，建構具有感情溫度並充滿藝術之美，以及具有功能性、藝術性的鄉村。

台灣6所參賽學校包括台北科技大學、成功大學、高雄科技大學、華夏科技大學、雲林科技大學、銘傳大學建築系學生，6件作品分別為「汕間」、「織風」、「縈亭」、「植•築蛤鄉柔亭」、「踏水耘間」、「光坊網棧」，分布於成龍社區內，成為遊客最新打卡景點。

鄭婷文說，以往比賽，台灣作品都設於藝文園區或展場，展期結束就須拆除，此次特別將作品設於社區內，可長期保留與社區互動，讓在地居民與遊客更了解作品的意涵。

成龍社區發展協會指出，社區內成龍溼地已有許多國內外藝術家的裝置藝術作品，加上此次比賽的學生作品，可讓社區更具多元性。