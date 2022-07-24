富邦悍將外野手林哲瑄23日在4局下上演美技守備，飛撲接殺掉味全龍拿莫伊漾後卻造成左肩挫傷、提前退場，今天他傷勢好轉，但仍須再作進一步檢查，他希望新竹球場能夠盡快做改善，不要再有球員因為場地怕受傷而不敢全力比賽。

林哲瑄表示，昨天退場後就立刻到醫院掛急診、做檢查，所幸X光檢查結果骨頭沒事，但明天仍需要再去照核磁共振（MRI）確認傷勢，才比較清楚自己需要休多久。

昨天賽前就有球員分享「新」新竹球場使用後的心得，認為內野紅土較為鬆軟、顆粒較大，外野則是多有砂石，有些地方鬆軟、也有些地方較硬，對球員安全性造成影響。

林哲瑄還原飛撲接殺的情況，他指出，當下沒想太多，就是把握當下，把能做的就做到最好，球員沒辦法選擇場地，就是要盡全力去比賽。但他也語重心長的說：「還是要讓球場本身安全一點，不然以後在這邊比賽球員都會怕受傷，比賽也會不好看，會影響比賽品質。」