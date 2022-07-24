大陸女星劉濤是著名的實力派演員，近年接連交出《瑯琊榜》、《羋月傳》、《歡樂頌》、《大宋宮詞》等作品，事業心極強的她，近期忙拍《做自己的光》、《戰上海》等戲，不過劉濤卻曬照直喊：「哭累了」，她淚眼汪汪不免讓人擔心，所幸並非劉濤近況出問題，而是一場哭戲後的自拍。

劉濤昨（23日）在微博分享近況，和粉絲分享她拍到的天空照，同時，也曬照透露：「凌晨一點，收工自拍！紀錄開心的一天」，照片中，劉濤頂著精緻妝容、放下一頭長髮開心自拍，不過，下一張照片中，劉濤卻是淚眼汪汪，看起來剛哭過，所幸並非劉濤近況出問題，而是一場哭戲後的自拍，她發文直呼是：「一場大哭戲，給我哭累了」。

劉濤收工開心自拍。（圖／取材自微博）

劉濤拍完哭戲後自拍。（圖／取材自微博）

照片中，劉濤眼睛泛紅、眼眶滿是淚水，委屈模樣讓人心疼，自拍照旁邊還寫下：「哭戲哭累了」值得一提的是，劉濤肌膚緊緻、白皙，五官俏麗，臉蛋不見皺紋，凍齡的她沒有讓歲月留痕跡，44歲顏值相當不科學。

其實，劉濤在本月12日才剛過44歲生日，低調的她沒有大肆慶祝，劉濤反而早起運動、進劇組拍戲，又因為天氣太熱，身上穿的白襯衫都濕透，堪稱是最刻苦耐勞的壽星，劉濤事後還感性寫下：「收工巧遇落日，陽光也在很努力的穿越雲層，雲卷雲舒，任憑金輝灑落，此種美景，可抵睏倦暑意」。