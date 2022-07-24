新竹棒球場甫啟用，2天賽事就造成4名職棒球員受傷，引發網友一片「炎上」暴怒譴責，即使新竹市前市長林智堅發文道歉也難平息怒火。其實9年前林智堅擔任新竹市議員期間，曾為了市內其他棒球場的混雜碎石問題怒轟市府，PTT棒球板網友對此狠酸「迴力鏢」、「時空背景不同」。

新竹棒球場斥資12億元重建，近日啟用開幕戰卻頻頻爆出問題，包括草皮區出現小石頭等，造成中華職棒比賽球員受傷，林智堅急忙為此致歉。其實林智堅2013年擔任新竹市議員期間，曾針對東區剛啟用的簡易棒球場、壘球場出現相同問題，而在質詢時怒轟新竹市政府：「這樣的工程品質，是怎樣驗收通過的？」最誇張的是紅土混有建築廢棄磁磚碎石，擔心球員會受傷，批評市府這種工程品質為何可以啟用？

但9年後的如今，剛辭去新竹市長的林智堅投入桃園市長選戰，日前捲入論文抄襲風暴的他，試圖以新竹棒球場重新啟用的任內政績一搏聲望；22日他出席新竹棒球場開幕戰，沒想到卻「落漆」連連，包括場內排水溝設計不良、外野碎石太多、紅土大小顆；此外，觀眾席第一天就破洞、座位沒椅背，且攝影機竟然擺放在觀眾席的座椅正上方，僅有幾根鋼鐵簡單架設，引發安全疑慮；甚至連女生想要上廁所，女廁的門都無法鎖。

林智堅9年前為棒球場發聲的新聞被轉貼到PTT棒球板（Baseball），引發棒球迷鄉民們一陣狠酸：「時空背景不同啦」、「9年前，你要被說翻舊案了」、「9年前的迴力鏢」、「身為新竹人，感到抱歉～丟臉屎惹」、「時空背景不同，勿嘴」、「謝謝市長，給我們一座復古風球場」、「可能同一份參考資料，所以都有石頭吧」、「小石頭也是抄來的？」、「跨時空打臉自己」、「搞不好同一家包商呀，品質如一」、「雙標啊」。