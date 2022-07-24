新竹市前市長林智堅論文爭議至今未熄，迫使他今（24）日上午開記者會強調論文為原創，並未抄襲。對此，有臉書粉專在網路上製作了一張比較圖質疑：「為何林智堅論文抄襲案不敢按照李眉蓁標準來辦？」更猛轟民進黨是「大玩政治操作」，引發討論。

日前林智堅被爆出2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲竹科的研究報告，國民黨立委賴士葆要求，民進黨過去在高雄市長補選時，如何質疑國民黨候選人李眉蓁的碩士論文抄襲標準，現在應該用同樣標準檢驗林智堅。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬反擊，林智堅在中華大學的論文是共同計畫主持人，台大論文部分，是同個選舉、主體不同，因此沒有抄襲問題，拿李眉蓁來類比是不倫不類。

臉書粉專《政客爽》今（24）日就PO出一篇文章表示：「什麼林智堅論文抄襲案不敢按照李眉蓁標準來辦？」該粉專質疑：「反觀中華大學跟台灣大學居然需要2個月時間才能調查，一模一樣的論文是要查什麼鬼查這麼久？先讓喬王去喬一喬嗎？」同時隨文附上圖片，更說：「李妍慧告朱立倫跟柯文哲擺明就是要政黨對決，大玩政治操作，轉移林智堅論文焦點，更顯得心裡有鬼！」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「塔綠班控制媒體、校園及言論自由」、「民進黨雙標是多數人都知道的，但可悲的不是民進黨，是知道他們很爛、很瞎還要盲挺的人民」、「民進黨護航到無法無天了」、「顏色正確、待遇不同」、「黨退出校園，斬斷黑手干擾學術倫理」。