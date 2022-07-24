近來台灣高溫屢屢突破歷史新高，許多人都會選擇吃冰消暑。一名網友近日就決定把剉冰當晚餐，結果發現許多冰店一碗剉冰賣到70元，讓他驚呼「剉冰一碗70合理嗎？」引發熱議。

原PO在PTT發文表示，「肥宅今天沒啥食慾，想說晚餐不吃減肥吃剉冰好了」，沒想到逛了幾間冰店後，發現一碗4種配料的剉冰要價70元，讓他直呼「糖加水加澱粉配料賣太貴了吧，賣冰當醫生真的這麼賺嗎？有卦否？」

對此，許多網友紛紛回應「4種賣70，搶劫嗎？」、「漲好多，前幾年才50」、「超貴，成本這麼低看大家漲跟著漲」、「這種店面還要70，盤子才吃= =」、「很久沒吃，以前四果冰不是30元」、「生意還可以的店，月營收幾十上百萬很正常」、「第一賣冰，第二當醫生」、「醫生薪水都沒漲，真的只能輸賣冰的」。

不過也有人認為，「不是很久以前就70了」、「台北這樣算便宜了哦」、「一堆賣裝潢的雪花冰甚至能賣到200呢」、「現在物價狂漲，70元已經是基本價了」、「你真的可以不要吃」、「一堆都90了，菜逼八」，另外有網友指出，「以前八卦有開冰店的鄉民爆掛過，備料沒那麼輕鬆，要煮要熬要人顧，想知道的話，東區粉圓旁邊巷子進去幾十公尺左手邊是他們備料廚房，以前還沒疫情常常看得到推車裡面推熱料出來」。