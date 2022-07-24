台南麻豆代天府24日舉行「五府千歲開台首廟揭牌暨神旗昇揚」儀式。（張毓翎攝）

廟方還特別迎請廟內開基的李、池、吳、朱、范王爺神像出殿到儀式現場「見證」。（張毓翎攝）

台南麻豆代天府24日舉行「五府千歲開台首廟揭牌暨神旗昇揚」儀式，廟方還特別迎請廟內開基的李、池、吳、朱、范王爺神像出殿到儀式現場「見證」，廟方表示，期望透過此次揭牌儀式，讓信徒或來參訪的遊客，透過「開台首廟」石碑和旗幟，了解王爺的文化信仰。

麻豆代天府廟宇建築規模宏偉，南側觀音寶殿，仿天壇格局，外壁有觀音菩薩救苦救難化身84尊栩栩如生的浮雕，正殿後方的「十八地獄」，近來因台南市立美術館「亞洲的地獄與幽魂展」帶夯，吸引許多民眾來朝聖。

廟方表示，麻豆代天府又稱「麻豆五王廟」位居龍喉穴之上，五府千歲擇吉於此、濟世祐民，孕育出許多文人雅士、政商要員，也使五王廟信眾萬千、廣布全臺，成為全台五王信仰之首廟。

立委陳亭妃、郭國文、麻豆代天府主委陳中山、榮譽主委李和順、名譽主委陳彰茂、麻豆區長柳世雄、麻豆警分局長林中興、麻豆農會總幹事孫慈敏、市議員尤榮智、議員吳通龍、議員陳秋宏等人皆親臨參加揭牌儀式。

陳亭妃致詞時說，過去如果沒有麻豆代天府這重要信仰中心，就無法結合各庄頭的情誼，現今的主委有心想再度宣揚王爺的文化信仰，也特別可貴。

陳中山說，現任顧問團團長林再興為報答王爺之恩澤，2017年擔任顧問時斥資300多萬元建置滾輪溜滑梯，讓廟內有親子休閒的場域，這次林特別訂製刻有「五府千歲開台首廟」字樣的石碑，以及5座五府千歲帥旗、旗桿，萬分感謝。