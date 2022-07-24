22歲的張姓男子，24日清晨3點駕車搭載鄭姓友人，在台南市安平區安億路準備過彎時，疑似看到警車心虛，竟失控先擦撞分隔島再撞到路樹。正當張男企圖倒退脫困，被警車當場攔下，鄭男雖自稱車子是他開的，但仍被員警識破，並揪出張男涉嫌酒駕後，他才坦承因失戀酒後開車散心肇禍。

警方調查，今天清晨將近3點，警四分局育平派出所警員駱春龍、黃傑然開車巡邏經過安億路時，發現對向車道有小客車自撞後，立即調頭趕往處理。在場的鄭姓男子自稱車子是他開的，但警方查扣的行車紀錄器，卻錄下鄭和張對話；鄭說，「撞到了，快換人」，進一步查出鄭男涉嫌頂替。

警方對實際駕車的張姓男子進行酒測，發現酒測值0.15mg／L。張嫌供稱，因失戀酒後開車載鄭男到安平散心，在轉彎處看到對向有警車，一時心虛、緊張，導致擦撞左方中央分隔島，再失控衝向右方撞到路樹。全案偵訊後，依公共危險、頂替等罪嫌法辦。

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