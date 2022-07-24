胡東瀚在萊比錫舊市政廳，與他的老師、慕尼黑音樂院教授克莉絲汀．斯喬恩施（左，Christine Schcornsheim）合影。（胡東瀚提供）

胡東瀚在萊比錫舊市政廳與大賽主席Prof. Dr. h. c. mult. Robert D. Levin（右）合影。（胡東瀚提供）

旅德大鍵琴胡東瀚在德國時間22日奪下國際萊比錫巴哈大賽大鍵琴組第六名。（胡東瀚提供）

捷報！旅德大鍵琴胡東瀚在德國時間22日奪下國際萊比錫巴哈大賽大鍵琴組第六名，以及熊騎士原典版特別獎（Barenreiter Urtext-Sonderpreis)，他接受本報訪問的時候表示，「比賽過程一路觀摩其他選手精彩的表現，非常充實，我未來會繼續在古樂領域耕耘。」

胡東瀚表示，受到疫情影響，比賽第一輪是透過錄音徵選，第二輪則是現場比賽，他一路闖進總決賽，「從準備過程到比賽現場，以及期間所遇到、接收到的各種幫助與鼓勵，除了滿懷感恩之外，種種經歷也絕對成為我人生中最難忘的回憶。」

胡東瀚出生於1992年，他是台北人，從小就讀音樂班，在台畢業於東吳大學音樂系。2021年以最高分畢業於柏林藝術大學，同年10月開始在慕尼黑音樂與戲劇學院，攻讀大鍵琴大師級獨奏家文憑，並雙主修古鋼琴，並追隨歷史鍵盤樂器名家克莉絲汀．斯喬恩施（Christine Schornsheim）教授。近年獲獎經驗包括和繁榮的音樂一起拿下首獎與觀眾人氣獎，另外個人獲頒最佳數字低音詮釋特別獎，以及第十屆比亞焦．馬里尼（Biagio Marini）古樂大賽室內樂觀眾獎等。

國際萊比錫巴哈大賽每2年舉行一次，每屆有不同的樂器比賽項目，是年輕音樂家登上國際舞台、一圓音樂夢想的絕佳機會，過去曾拿下大鍵琴組獎項的國內鋼琴家還有宋允鵬，他是1972年的第四名。