駕駛行駛在花蓮縣吉安鄉往壽豐鄉台九線上，驚見「移動式照相機」，但仔細一看竟然是電腦主機殼。（翻攝自臉書爆廢公社）

炎熱天氣，移動式測速照相器也要放置大陽傘遮陽，避免機器曬壞；就有男子在花蓮縣路旁看見疑似「移動式測速照相機」在取締，但當他靠近仔細一看，大陽傘下竟是電腦主機的空殼，並放置在三角架上，其模樣相當逼真，不少汽、機車也因此減速通過。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳4張照片，照片中位於花蓮縣吉安鄉往壽豐鄉的台9線上，路旁放置1座大陽傘，旁邊還有1輛花蓮縣警察局的機車，以及三角錐，遠看太陽傘下有個三角架，三角架上放置黑色方型物體，像極了「移動式照相機」，然而，再從其他照片可發現，其黑色方形物體是空的電腦主機殼，上面還接上1條電源線；原PO也在貼文寫下「這世界上還是有佛心的警察」。

駕駛行駛在花蓮縣吉安鄉往壽豐鄉台九線上，驚見「移動式照相機」，但仔細一看竟然是電腦主機殼。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「害到好心員警你也沒好處，要害到員警了」、「看來等一下要換真的了」、「低調啊！知道就好」、「你沒事幹嗎？ 那麼閒」、「你破壞了規矩」、「有些事情，看到，不要點破」、「在花蓮剛剛有經過嚇死了，你拍這個我就放心了」、「對他們來說，有時候只是嚇阻，為了防止車禍，何必說穿呢？」。