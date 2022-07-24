國民黨桃園市長參選人張善政24日安排與桃園黨籍市議員參選人同框拍攝宣傳照，他應各參選人的要求共同發揮巧思，在鏡頭前合影，展現母雞、小雞團結的一面。另外受到矚目的是，日前表態挺張善政的桃園市議長邱奕勝，他也是中壢區市議員參選人之一，他的表訂拍照時間是今晚6點半至7點20分，張善政幕僚團隊表示，有安排與議長拍攝宣傳照的時間，至於他會不會來，目前還不清楚。而親近邱奕勝的市議員梁為超說，確定議長並不會出席拍照，因為他事先已有其他行程安排。

梁為超說，邱奕勝昨天已經跟他說不會出席與張善政共同拍攝宣傳照，不能出席的原因是因為事先已經有安排其他的行程，純粹是時間無法搭上，外界不必有過度聯想或解讀，因為邱議長前幾天已經公開說一定會力挺張善政，國民黨團結部分沒有問題。他也說，邱奕勝過去選舉都是單獨自己一個人拍攝宣傳照，從未看過他與任何一個人合影，因為以他的地位而言，已經足夠自己當一位母雞。

梁為超也提到，綠營從台北到桃園每天造謠國民黨分裂，但事實是國民黨從提名起就逐步整合，母雞小雞磨合後已經展現合作無間，全力支持張善政，今天國民黨桃園市長和議員候選人大團結合照，就是團結一心的具體表現，國民黨整合並邁向勝選之路。