烏克蘭戰爭研究所（ISW）的最新報告中表示，烏克蘭部隊可能準備，或已經發動對刻松(Kherson,赫爾松)的反攻作戰；而烏克蘭澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在昨晚的例行電視演講也提到類似的計畫；另有消息稱，在刻松淪陷地區的居民已被要求，如果見到烏軍請不要透露他們的位置，以免被敵人所知。

澤倫斯基在昨晚的演講提到「這一天與之前所有的日子都相似，更多的火箭彈，許多地區的激烈戰鬥，頓巴斯、哈爾科夫地區都遇到更多的轟炸」，然後他話鋒一轉，提到「這一天也表明我們已經朝著勝利前進。首先，我們的部隊正在往刻松地區前進，確實在那裡站穩了腳跟。我們的部隊正往正在整個地區逐步推進。」

澤倫斯基確切提到烏克蘭目前的軍事計畫就是收復刻松，但是他沒有說明是刻松市還是刻松州全境，他的同字遣詞比較模糊，顯然是刻意為之。

ISW更新的報告則提到，烏克蘭反攻部隊又取得數個刻松地區的定居點與村落，並且呼籲「請當地的烏克蘭平民，對反攻的進展保持沉默，等到烏克蘭官方聲明發布後再向外報平安。」

#Ukrainian forces are likely preparing to launch or have launched a counteroffensive in #Kherson Oblast as of July 23, but open-source visibility on the progress and tempo of the counteroffensive will likely be limited and lag behind events. https://t.co/bhkICZ8712 pic.twitter.com/QEMerSXG23 — ISW (@TheStudyofWar) July 23, 2022

一位不公開姓名的美國高級國防官員表示，烏克蘭軍隊在過去一周 (7月15~ 22 日)，重新奪回了好幾個村莊，但是烏克蘭已經有一段時間沒說明收復了哪些定居點，目前外界得知的反攻的進度，落後於實際的戰況。

澤連斯基再次批評刻松的親俄勢力者，稱他們是「無恥的叛徒」，並表示絕不會寬恕他們。