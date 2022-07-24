年底九合一選舉近在眼前，各政黨都摩拳擦掌準備中，國民黨台北市前議員羅智強今（24）日在臉書上表示，「高金素梅頂著三、四十度高溫掃街，提拔參選雲林縣議員的陳芳盈」，讓他非常感動，甚至大讚「高金素梅，就是這麼體貼有愛的人」。

羅智強在臉書上表示「頂著三、四十度高溫掃街提拔年輕人，真的很感動，高金素梅，就是這麼體貼有愛的人」，高金素梅知道參選雲林縣議員的陳芳盈出身農家，沒有資源，為了返鄉服務的理想，決定回雲林服務，把她在台北市議會4年辦公室主任經驗，帶進雲林議會，希望為雲林政治帶來新氣象。

羅智強說，高金素梅對陳芳盈的理念很感動，於是今天一大早便和陳芳盈掃街，一路頂著烈日高溫，雲林走透透，要一直陪陳芳盈到晚上9點，真的真的很辛苦。羅智強也坦言，「這二天，我南北奔波，幫柯志恩、蘇清泉輔選，抽不出身去帶這群年輕人，謝謝高金素梅，用心良苦力挺陳芳盈」。

最後羅智強在留言區表示感謝，「幫助陳芳盈、幫助年輕人，高金素梅就是充滿愛心和關懷，頂著大暑高溫，從早到晚，素梅姐真的辛苦了！謝謝素梅姐」。