桃園沿海地區人口外流嚴重，青年紛紛到外地就學工作，當地志工平均年齡高達55至60歲，為鼓勵青年到沿海發揮創意、參與地方創生，今年暑假首度試辦暑期青年海岸社區蹲點創生計畫，邀大學生用至少半個月的時間蹲點桃園海岸社區，探索沿海地區。

海管處長林立昌表示，沿海社區的志約有1000多人，平均年齡落在55至60歲，明顯老化，盼青年能多家投入沿海社區活動，為當地注入新活力與創意，為此今年編列50萬元預算舉辦「桃園暑期青年海岸社區蹲點創生試辦計畫」，邀請市內大專院校的學生於暑假期間，到許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬、海洋客家牽罟等沿海社區蹲點生活15天至20天，交通費、住宿採實報實銷，每天有1350元獎助金。

「今年報名狀況比想像中踴躍！」林立昌指出，有8組學生報名最終錄取6組，每組有1名指導老師及2名學生，報名的學生分別來自中原大學、開南大學、萬能科技大學、銘傳大學及中央大學，由於學生的專長各不相同，因此蹲點社區將依各組學生專長、個人特質進行指派，蹲點期間需協助社區處理事務、投入地方創生等。

林立昌說，希望該計畫能解決偏遠沿海社區老化的問題，導入年輕人執行力，替沿海社區重新改造，在不破壞地理環境自然人文條件下，讓當地人文歷史、傳統產業及社區有永續發展的機會，若今年試辦成果良好，可作為每年舉行的活動，一步步吸引青年返回沿海服務。

林立昌說明，蹲點期間學生需要繳交文字與影像記錄在地故事，分享在地體驗、觀察與感受，最後需要交出1部至少15分鐘的紀錄片，讓社會大眾聽見在地的聲音。