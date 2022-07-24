藍峰國是台南市資深刑警。（擷自藍峰國臉書／程炳璋台南傳真）

台南市警3分局偵查隊小隊長藍峰國24日下午1時43分到安平區執行1件毒品案蒐證，卻在育平路與府平路口與1輛轎車相撞，藍男當場倒地鮮血直流，送醫不治，雙方酒測值皆為0，台南市刑警界相當意外，警方依照因公死亡將案件呈報銓敘部。

55歲的藍峰國1988年初任警察，大多時間任職刑警，警職34年已有退休資格，卻打算屆齡退休，去年剛從台南市警1分局偵查隊調任市警3分局偵查隊，作為小隊長，自己做監聽辦案，一肩扛起小隊績效。

藍峰國24日10時上班簽到後外出，執行1件毒品案搜查工作，他騎機車沿府平路東向西行，在育平路時遇上北向南行的32歲汽車馮姓駕駛，藍男的機車遭馮男汽車碰撞後倒地，當時汽車行徑方向的號誌燈正綠轉黃。

警方接獲車禍通報到場時，藍男已無呼吸心跳，救護人員到場送往醫院急救，仍宣告不治，雙方酒測值皆為0。

藍峰國已婚，育有2子已成年，因是台南市資深刑警，不少警界同事接獲他死亡消息均感驚愕，台南市警3分局副分局長蔡明宗前往醫院陪同家屬，藍男的小隊隊員們則代為處理車禍善後。

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