台日桌球CP江宏傑與福原愛去年7月宣布離婚，之後福原愛待在日本生活，近日她久違回到台灣探望家人，不料傳出失聯，讓江宏傑急到發動態：「這算善意交接嗎？」引發外界熱議，針對這起事件網友一面倒支持江宏傑，替江宏傑打抱不平。

日本桌球天后福原愛和江宏傑去年7月宣布結束婚姻，兩人各自恢復單身後，福原愛從去年底起就未回台灣探親，近日江宏傑首度承認福原愛有計畫暑期回台，但具體時間還不確定，就算知道也不打算說，因江宏傑認為福原愛該享有應有的權利，就算之後家人計畫到日本過暑假，江宏傑也不會排斥。福原愛近日悄悄來台，昨接走家人後，就沒有再聯繫，讓江宏傑心急如焚。

江宏傑心急發文。（翻攝江宏傑IG）

該新聞一出來，許多網友替江宏傑打抱不平，有網友在DCARD發文分享新聞，氣憤地寫下：「看到這則新聞超級生氣欸，福原愛憑什麼把人帶走失聯，覺得小傑以後還是別相信這女人，希望家人順利找回！」立刻引發眾多網友的同感，紛紛留言：「完全沒想到她是這種個性」、「想說離婚風波很難看但也都離完了，應該不會再鬧出什麼事了，結果又這樣…」、「真的有夠瞎」、「超級扯……」、「第一次看到小傑這樣」、「離婚的時候小傑的言論其實都蠻保護福原愛的，啊現在搞這齣，大扯了吧！難怪小傑會生氣」、「覺得先報警好了」、「好可怕……」