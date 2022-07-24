被害民眾提供自己的帳戶，卻成為詐騙集團幫凶，自己的帳戶也遭到凍結。（刑事局提供）

詐騙集團話術不斷變種變種再變種，造成民眾仍持續上當受騙。今年6月，彰化縣一名22歲的蔡先生接到一通自稱賣家的來電，告知蔡男之前的購物訂單遭誤設定為連續出貨、連續扣款，後續將轉由銀行協助申請取消訂單，不料最後不僅蔡男的帳戶被詐騙集團搬走3萬多元，甚至連同妹妹的帳戶也全被詐騙集團拿去設定了各種電子支付帳號，直接當作人頭帳戶使用。

蔡男因確實有網購模型，便依照假冒的銀行客服指示，提供了自己的年籍資料、銀行帳戶、網路銀行帳號密碼、信用卡卡號、效期、安全碼等資訊，也把收到的簡訊認證碼全數告知對方。假客服此時卻告訴蔡男因不明原因申辦失敗，所以他目前銀行帳戶內的餘額3萬1042元已被系統全數扣除，但可以馬上申請退款，只是目前這個銀行帳戶暫時不能用了，必須提供他人帳戶才能接收退款，蔡男不疑有他，提供自己妹妹的帳戶跟聯絡方式，請客服與妹妹聯繫。

隔日，先是哥哥蔡男陸續收到幾則銀行簡訊通知，發現自己的銀行帳戶莫名出現多筆資金流動，包括從不明帳號轉入5筆皆為4萬9988元的款項，以及3萬1042元、4萬9988元、4萬9988元等3筆提領紀錄，全都不是他自己所為。

同時間妹妹蔡女也發現異狀，有不明款項總金額近26萬元陸續匯入她的銀行帳戶，再隨即被全數轉出，但她壓根沒有操作這些匯入匯出而驚覺不妙，立即詢問哥哥是怎麼一回事，蔡男告訴妹妹他也碰到一樣的狀況，確認這是詐騙集團所為，並立即報警。

刑事警察局呼籲，無論如何都不要將個人年籍資料、帳戶號碼、網路銀行帳號密碼，以及收到的簡訊驗證碼告知他人，否則一旦被不肖分子掌握了這些資訊，就極有可能在不知不覺中被用於不法，務必提高警覺，以免自己的財產遭搬空，還順便當了詐騙集團的人頭帳戶，惹來一連串的麻煩。