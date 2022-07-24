福原愛與江宏傑去年7月離婚，已長達一年多沒來台探親，近日她低調返台，卻在昨晚接走家人後就斷音訊，讓江宏傑心急地發文。一向我行我素的福原愛，去年初被日媒踢爆與橫濱男不倫，5年婚姻因此畫下句點，而她日前上傳運動照，身旁的新男人引起網友好奇，對此福原愛回應了。

福原愛離婚後的感情動態備受矚目，5月時她在微博PO一張訓練核心的運動照，寫道：「努力努力！使勁兒的我的酒窩都跑出來了！應該不是臉使勁兒，是肚子要使勁兒。」畫面中，福原愛將頭髮全綁成一顆包子頭，身穿黑色系的上衣和短褲，上身躺著並用雙腿夾一顆大球，正在鍛煉核心肌群，這一幕全被拍下，而掌鏡者的身份也因為鏡子的關係露餡，是一名身材結實、戴口罩的短髮男，讓不少大陸網友好奇他與福原愛的真實關係。

福原愛身旁的男子引起大陸網友關注。（圖／微博@福原愛）

福原愛面對網友犀利的追問，顯得有點冒冷汗，但也解釋是該男是身訓教練。（圖／微博@福原愛）

對此，福原愛留言回應：「我身訓教練」文末還用一個擦汗的表情貼圖，其他網友笑虧她很像被家長逼問的小孩子。

福原愛是日本桌球天后，婚前婚後的風評一直都很優質，尤其和江宏傑參加實境節目《幸福三重奏》，溫柔又體貼的日本妻形象深值人心，每天都要跟老公親100下的約定更是放閃無極限，一度成為異國婚姻的典範；未料去年初她爆出婚內出軌，成為日媒票選為最不受歡迎藝人（名人）之一，江宏傑苦撐4個月終於放手，兩人於去年7月官宣離婚。

由於離婚主因出在福原愛，恢單後就一直在日本、大陸，長達1年多未來台探親，讓江宏傑得一肩扛起養育的責任，如今福原愛終於抵台見到家人，但卻沒有跟江宏傑打過招呼，讓男方稍早在IG限動砲轟：「這是什麼善意的交接？」江宏傑所屬公司華研表示，福原愛昨晚接走家人後就再也沒有音訊，江宏傑打電話傳訊息也都沒有回應，感到心急如焚。