有些人天生就很會說話、社交，不管到哪裡都可以交到很多朋友；但也有人個性比較內向，比起熱鬧的社交場合，更喜歡獨自一個人。命理網站「星座巫師」分享，摩羯座、巨蟹座、處女座和天蠍座最容易有社交恐懼症，寧願一個人待在角落，也不想和其他人交際。

1、摩羯座

摩羯座比較慢熱，不擅長製造氣氛，就算他和你聊得很開心，也只會是對於工作的規劃和方向，不會是私人的話題，因為他的個性較為保守，雖然心中充滿許多煩惱，但害怕說出來沒人會懂，乾脆悶在心裡，就算心情再澎湃，也表現的十分平靜。

2、巨蟹座

巨蟹座在大家心目中就是一個好好先生／小姐，如果在人多的場合，他就會感到不知所措，腦袋呈現放空狀態，不知道下一步該做什麼、說什麼，很想趕快逃離現場；除此之外，巨蟹座還是一個很宅的人，非常喜歡待在室內，每天都只想窩在家裡。

3、處女座

處女座不擅長和陌生人溝通，交朋友時常造成他的困難，總是會抱持著敵意，等到深聊後才願意敞開心房，有許多人都覺得處女座很驕傲，身邊散發著「生人勿近」的氣場，但其實他的不合群，只是因為他不喜歡群體生活，只想一個人靜靜地待著。

4、天蠍座

天蠍座心中總有一堆負面情緒等著他去消化，讓他每天都感到很疲憊，他也不擅長表達情感，對一個人的喜歡有10分，表現出來的卻只有3分；除此之外天蠍座對於社交沒有太大的興趣，除非有利益或工作上的往來，否則他就只想獨自一人，若有另一半的話，就只想和另一半窩在一起。