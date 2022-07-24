嘉義市平均每人擁有1.68冊書，每人年平均借書1.75冊，市府文化局因應圖書館借閱需求大於館藏需求，今年擴大編列2000萬預算購書，並首次辦理「你選書，我買單」活動，24日由副市長陳淑慧啟動，請市民來挑書、送小禮物。

陳淑慧表示，市府鼓勵大家閱讀，豐富館藏書的質量，今年擴大編列2000萬預算購書，是近10年來最高，將擴充中文、外文圖書及視聽資料近5萬冊，提升市民擁書率，同時為了採購的書貼近民意，首次辦理「你選書，我買單」閱選活動，請市民朋友踴躍幫忙選書。

市府文化局表示，此次辦理「你選書，我買單」活動，與三民書局合作，先選出今年1至6月各家出版社的新書，包括成人400種、兒童400種、主題書200種，共千種實體書，自7月19日至31日在文化局圖書館、世賢圖書館展示。

民眾到這2處展場瀏覽後若想要推薦，可以填寫「讀者推薦表單」後，交給圖書館櫃台，還可兌換小禮物。

文化局圖書資訊科指出，民眾填選推薦的書單，會送交選書委員會審核通過後再進行採購，選書活動5天以來累積600多人填表推薦3000多冊，扣除掉重複選的書，1000種書約有6成以上被推薦。

市府文化局表示，目前文化局圖書館、世賢及黃賓圖書館等3所公共圖書館，有近40萬冊館藏圖書，3館已啟動「通借」、「通還」一次到位服務，民眾辦妥借書證，用借書證號即可從公共圖書館網站選取借閱書籍，相當方便。