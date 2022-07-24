民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文，遭指控抄襲學長余正煌論文。台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通發聲明強調，林智堅是論文的原創者；林智堅今（24日）也召開記者會強調「我是原創，絕無抄襲」。民進黨前立委林濁水質疑，兩篇論文如果錯字錯的一樣，請問是誰的原創？

林濁水24日在臉書貼文語帶玄機表示：「兩篇論文如果錯字錯的一樣，請問是誰的原創？」網友對此留言表示，「大師戳中盲腸的啦！」、「綠營似乎只有林濁水是讀書人了」、「說得好」。

也有網友認為，「都是複製貼」、「要分成兩件事情，原創和內容錯誤。比如我指鹿為馬，這是明顯錯誤，但是就是有豬頭三抄襲我這個錯誤的內容，他就算是抄襲。指鹿為馬的理論，我是原創」、「你抄我的原創，我抄你的錯字」。

甚至有網友搞笑表示，「如果兩篇都是同一個人寫的，那就只是沒有校稿，如果是不同兩人寫的那叫抄襲」、「可能余、林都非原創，而是他們可能在不知情的情況下，『倒霉』不慎請了同一位非常馬虎又偷懶的槍手代寫的」、「會不會其實是共用『助理』？」