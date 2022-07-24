蘆洲有員警日前深夜在巡邏途中，發現有輛後座載人的機車超越停止線，當警方上前示意機車騎士靠邊攔查時，機車騎士竟拒檢並驅車逃跑，警方追逐了1.7公里後才成功將對方攔下，並發現駕駛持有毒品，全案依毒品危害防制條例依法移送法辦。

蘆洲警分局延平所長及警員在22日凌晨1點20分許執行巡邏勤務時，在蘆洲區環堤大道與永康街口發現一台機車超過停止線，兩人便示意駕車的38歲林姓男子靠邊攔查，沒想到林男這時竟加速逃逸，警方隨即也鳴笛追上。

雙方一路追逐約1.7公里，途中警方發現林男把一包不明物體沿路丟棄，之後警方終於在長興路附近成功將對方攔下逮捕，警方隨後將林男帶回丟棄地點指認，確認該不明物體是重約0.7公克的二級毒品安非他命一包。

林男坦承持有毒品，而當時坐在後座的56歲吳姓男子則列為關係人，目前兩人已進行驗尿以釐清是否有吸毒，而林男訊後依毒品危害防制條例依法，移送新北地檢偵辦。