新竹棒球場甫啟用，2天賽事就造成4名職棒球員受傷，引發網友暴怒譴責，即使新竹市前市長林智堅發文道歉也難平息怒火。國民黨新竹市長候選人林耕仁今（24）日在臉書表示，棒球場改建工程從7億工程款一路追加到近12億，還出現這麼多狀況，導致職棒球員因場地缺失受傷，他痛批「林智堅、沈慧虹『落跑二人組』真的難辭其咎」。

林耕仁在臉書上表示，新竹棒球場盛大開幕，本該屬於新竹人的驕傲，卻在場地各種問題、選手相繼受傷中，從榮耀變成羞愧，從期待變成失落。這讓林耕仁直言，「對市民、球員、球迷造成的傷害，市府責無旁貸！」

林耕仁坦言，早在棒球場開賽前，議會同仁就前往實地會勘，也發現多項場地缺失之處，並提出以「安全」出發的改善建議；市府也承諾在比賽前會把場地整理好，但現在回過頭去看，事實上就是敷衍質疑的聲音而已。

林耕仁強調，棒球場改建工程從7億工程款一路追加到近12億，還出現這麼多狀況，數名職棒球員因場地缺失受傷。重點這座球場是改建而非新建，一台拼裝車的球場造價比新蓋一座全新的還要貴，而球員在實際使用過後，反饋是「沒有太大改善」、「場地糟如古巴」。

先前在議會就有議員質詢，監造廠商「艾奕康」過去根本沒有球場、運動場館工程興建經驗，提出專業性不足的質疑。但是市府只護航稱資格沒有問題，然現在工程品質屢出狀況，「落跑二人組」真的難辭其咎。

林耕仁認為，對於棒球場改建案的諸多爭議，不是找總統來開球爭取曝光，或者林智堅、沈慧虹「落跑二人組」喊個棒球場強勢回歸就可以掩蓋「金玉其外 敗絮其中」的真相。中職已經講新竹棒球場的賽事取消及延後，林耕仁也表示非常支持，絕對不能用球員的運動生命去當政客宣揚政績的墊腳石！

林耕仁也呼籲，「如今，對球員、球迷的傷害已經造成，市府此刻亡羊補牢還不算晚，盡快就現有之安全缺失進行改善，針對未來恐有安全疑慮之處提早防範，務實開誠佈公地面對問題，別再用華麗包裝一再地欺騙人民！」