高醫岡山醫院24日傳出工安意外。（本報資料照片）

高醫岡山醫院23日傳出工安意外，一名45歲蔡姓鋼構工人從二樓半墜落，經送岡山秀傳醫院，轉往高醫附設中和紀念醫院全力搶救，但24日傍晚傳來噩耗，傳出家屬放棄急救，但院方尚未證實此消息。

蔡姓工人昨天的傷勢包含頭部受傷，與開放性骨折，高醫協助轉診高醫附設中和記念醫院全力搶救。

高雄市勞工局昨天已勒令高醫岡山作業場所立即停工改善，並將嚴審復工計畫，以杜絕災害再次發生。勞工局表示，從事高處鋼構組配作業，未使勞工確實使用安全帶與必要的防護具，顯示營建廠商對於工作現場安全規畫、評估及管理有鬆懈的情形。

勞工局為督促其他新建中的大型工程落實工地安全，24日上午由局長周登春與勞檢處分別率隊前往左營區、小港區及三民區等3處醫院建築工地執行工安突擊檢查，檢查結果共計發現7項缺失，將依《職業安全衛生法》裁罰34萬元，且其中包括有3處高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，有立發生危險之虞，並勒令停工改善。