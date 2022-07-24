顏姓女登山客右腳踝受傷，搜救人員給予包紮固定後，以揹負方式下撤登山口。（台中市消防局提供）

夏天登山好消暑，但山難及意外卻頻傳！台中市和平區谷關七雄唐麻丹山，24日一天發生兩起山難。台中市消防局指出，一名49歲的王姓女山友獨自走到迷路，搜救人員前往搜尋途中；再接獲另一位53歲顏姓女登山客右腳踝扭傷，無法行走。搜救人員兵分兩路於今天下午1時47分，將兩女平安帶回登山口。

台中市消防局指出，今天上午10時54分接獲報案，有一名49歲的王姓女登山客，於和平區唐麻丹山登山步道裡冷線3.5K三叉路，往唐麻丹山三角點方向迷途，立即報案請求救援。

消防局共出勤7人，含本局派遣谷關分隊、和平分隊共計4人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援。林務局麗陽工作站支援1人、山難救護義消支援1人、山難搜救協會支援1人等。搜救人員於12時43分接觸迷途者，該迷途者些微驚恐但意識清楚，無其他受傷情事，予以心理支持後，引導往登山口方向下撤。

台中市消防局於今天中午1時25分，接獲報案於唐麻丹山登山步道裡冷線3.5K處，有一名53歲的顏姓女登山客右腳踝受傷，搜救人員給予包紮固定後，以揹負方式，並帶領前案王姓登山客一併下撤登山口。

台中市消防局第二大隊長余易祐指出，搜救人員於中午1時47分，抵達唐麻丹山登山口，民眾表示不需就醫，消防局弟兄收拾裝備後返隊待命。