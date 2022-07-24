陳芳盈（右）返鄉參選雲林縣議員，立委高金素梅（左）南下雲林推薦。（陳芳盈提供／張朝欣雲林傳真）

羅智強辦公室專案主任陳芳盈，回鄉參選雲林縣議員，24日立委高金素梅南下雲林縣斗六市輔選，高金素梅期許有理想的年輕人返鄉服務，30歲的陳芳盈有孝心、會做事，從青年至老年都有規畫相關政策，因此特別陪同陳芳盈掃街拜票，向雲林鄉親推薦最優秀的陳芳盈。

陳芳盈將以無黨籍身分，投入雲林縣第1選區（斗六市、莿桐鄉、林內鄉）縣議員選舉，高金素梅24日陪同陳芳盈，在斗六市區、各菜市場拜票，高金素梅說，希望大家能給回家鄉打拚的年輕人1個機會，無黨籍參選較為辛苦，卻也能夠沒有包袱的為選民打拚。

高金素梅表示，雲林近年來有許多新住民和原住民加入，相較於本地人，他們的處境較為弱勢，希望能夠更加關注來雲林打拚的原住民朋友，而身為都會區的斗六，更應該帶頭開始改變讓環境進步。

陳芳盈則承諾，未來在政見上，會針對原住民的專委設置作為重點之一，若能進入議會，一定會替眾人發聲。她會謹記並效法高金素梅給羅智強的16字真言，「跨出黨派、走入群眾、傾聽民意、服務人民」，腳踏實地的為家鄉奉獻。

陳芳盈強調，之前她在羅智強服務團隊，累積了4年的服務經驗，此次回到家鄉斗六投入選戰，雖然以無黨籍參選較為辛苦，但在高金素梅與羅智強全力支持下，相信未來台灣能走向善良政治，並將優質服務帶給雲林，讓雲林更進步。

陳芳盈指出，7年前她大學剛畢業在台北工作，心想如果能在家鄉打拚，誰想離鄉背井。現在她回來了，要打造大家回家的路，她會繼續努力的照顧長輩，讓大家留在雲林，「親不親，故鄉人，家鄉永遠尚介水」。