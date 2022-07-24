日本一名61歲的市議員俵鋼太郎近期被爆出化身露鳥俠，疑似在擠滿人的電車上露出下體，無來由的行徑讓所有人傻眼，有乘客看不下去立刻報警，最終警方依公然猥褻罪將他逮捕。

綜合神奈川電視台、《朝日新聞》報導，20日下午1點，靜岡縣三島市一班行駛列車上驚傳「電車痴漢」現蹤，男子光天化日之下脫褲裸露下體，詭異行徑令車上乘客感到相當噁心，見狀隨即撥打110。在警方循線追人1小時後，在伊豆市內發現一名與目擊者指認相符的男子，身分竟然是神奈川縣小田原市的市議員俵鋼太郎，最終被依公然猥褻罪移送。

報導並未提及俵鋼太郎露鳥動機為何。另據日媒《女性自身》雜誌指出，61歲的俵鋼太郎隸屬立憲民主黨，該黨為日本最大在野黨，也是僅次自民黨的第二大黨。他於2007年首次出任市議員，2019年連任後目前正值第4任議員任期，目前神奈川縣廳官網已將俵鋼太郎相關資訊撤下，詳細原因待警方後續釐清。